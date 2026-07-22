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500 kınalı keklik doğaya salındı Kene savaşçıları sahaya sürüldü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

500 kınalı keklik doğaya salındı Kene savaşçıları sahaya sürüldü

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kene, zararlı böcek ve yabancı otlarla biyolojik mücadele kapsamında 500 kınalı keklik doğal yaşam alanına bırakıldı.

#1
Foto - 500 kınalı keklik doğaya salındı Kene savaşçıları sahaya sürüldü

Tunceli'de kene, zararlı böcek ve yabancı otlarla biyolojik mücadele kapsamında önemli bir çalışma daha hayata geçirildi.

#2
Foto - 500 kınalı keklik doğaya salındı Kene savaşçıları sahaya sürüldü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaban hayatını destekleme çalışmaları doğrultusunda Mazgirt ilçesine bağlı Karabulut köyünde bulunan Kızılkale Devlet Avlağı'na 500 kınalı keklik salındı.

#3
Foto - 500 kınalı keklik doğaya salındı Kene savaşçıları sahaya sürüldü

Doğal yaşamın önemli türlerinden biri olan kınalı kekliklerin özellikle kene ve zararlı böcek popülasyonunun doğal yollarla kontrol altına alınmasında önemli rol üstlendiği ifade edildi.

#4
Foto - 500 kınalı keklik doğaya salındı Kene savaşçıları sahaya sürüldü

Tarımsal alanlarda biyolojik mücadeleyi destekleyen kekliklerin aynı zamanda yabancı otlarla mücadeleye de katkı sunduğu kaydedildi.

#5
Foto - 500 kınalı keklik doğaya salındı Kene savaşçıları sahaya sürüldü

Düzenlenen programa Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman, Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Döne Mehtap Coşkun ile Mazgirt ilçe protokolü katıldı.

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