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Aktüel Venezuela ve Kosta Rika'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Venezuela ve Kosta Rika'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-23 03:07:21 -
Venezuela ve Kosta Rika'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 753'e, Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da 1251'e yükseldi.

Venezuela Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 753'e çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 391 artışla 88 bin 35'e, iyileşenlerin sayısı 81 bin 626'ya ulaştı.

Aktif vaka sayısı ise 5 bin 656 kişi olarak açıklandı.

Venezuela'da ilk vaka 13 Mart'ta tespit edilmiş, 27 Mart'ta da virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmişti.

Nüfusu 29 milyona yaklaşan Venezuela, Worldometer'a göre dünyada en fazla vaka görülen 53'ncü ülke konumunda bulunuyor.

- Kosta Rika'da vaka sayısı 100 bini aştı

Kosta Rika basınında çıkan haberlere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgında ölenlerin sayısı 1251'e yükseldi.

Vaka sayısının 1191 artarak 100 bin 616'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 61 bin 162 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Kosta Rika'da ilk vaka 7 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

Nüfusu 5 milyona yaklaşan Kosta Rika, Worldometer'a göre dünyada en fazla vaka görülen 47'nci ülke.


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