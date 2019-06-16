Venezuela ile Peru berabere kaldı Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Venezuela ile Peru, golsüz berabere kaldı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın ikinci karşılaşması, A Grubu takımları Venezuela ile Peru arasında oynandı. Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. B Grubu'nun ilk maçı, Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak. Mücadele, TSİ 01.00'de başlayacak. Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.