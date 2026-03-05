  • İSTANBUL
Dünya Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Trump'a teşekkür etti
Dünya

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Trump'a teşekkür etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Trump'a teşekkür etti

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, kendisi için “Harika bir iş çıkarıyor.” diyen ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti. Rodriguez, iki ülke arasında karşılıklı yarara dayalı işbirliği için hazır olduklarını söyledi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, kendisi için "Harika bir iş çıkarıyor." diyen ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Başkan Trump'ın kendisi için kullandığı "Harika bir iş çıkarıyor." sözlerini değerlendirdi.

ABD ile işbirliğine hazır olduğunu vurgulayan Rodriguez, "ABD ve Venezuela halklarının yararına olacak şekilde, ikili işbirliğini güçlendirecek bir gündem üzerinde birlikte çalışmaya yönelik nazik niyetinden dolayı Başkan Donald Trump’a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Rodriguez, Venezuela'ya resmi ziyarette bulunan ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum'ı başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul etti.

Devlet televizyonu VTV'ye göre Rodriguez, Burgum ile yaptığı görüşmede Ulusal Meclise sunacağı madencilik yasası reformuna değindi.

Rodriguez, söz konusu düzenlemenin kısa sürede yasalaşmasına ve uluslararası iş dünyasının madencilik sektöründeki yatırım ve kalkınma fırsatlarından yararlanmasına yönelik temennisini ifade etti.

