Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Maradona'nın ülkesi için özel şeyler yaptığını söyledi

BOGOTA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın, ülkesine gıda desteği dahil özel konularda çeşitli yardımlarda bulunduğunu belirtti.

Ülke basınında çıkan habere göre, çarşamba günü hayatını kaybeden Maradona'nın "hassas bir insan" olduğunu vurgulayan Maduro, Venezuela'da yaşanılan problemlerin çözümü için Maradona'nın birçok kez girişimde bulunduğunu aktardı.

Maduro, Maradona'nın haksızlığa ve adaletsizliğe karşı dik duruş sergilediğine işaret ederek, "Her zaman olduğu gibi, hareket halindeydi ve bizim yanımızdaydı. Venezuela halkına yiyecek yardımında bulunmamız için bize birçok kez destekte bulundu. Büyük Diego, daima detaylara dikkat eden, duyarlı, sevgi dolu ve zalimliğe karşı asil ruhlu bir adamdı." ifadesini kullandı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Maradona, kasım ayının başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.



