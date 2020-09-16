Venezuela, ABD'nin uçağını düşürdü!

Venezuela, ABD’ye kayıtlı olan bir uçağın vurularak düşürüldüğünü açıkladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, ABD’ye kayıtlı olan söz konusu uçağın uyuşturucu taşıdığı için düşürüldüğünü ifade etti.

Reverol, vurularak düşürülen uçağın görüntülerini de paylaştı. Venezuelalı İçişleri Bakanı, çok sayıda uyuşturucu taşıdığı belirtilen uçağın Kolombiya’dan yasal olmayan yollarla Venezuela hava sahasına giriş yaptığı esnada radar tarafından tespit edildiğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı’nın aktardığına göre uçak, Machiques de Perija kentinde, gizli bir piste yakın bir noktada düşürüldü. Açıklamasında Bakan Reverol, söz konusu uçağın kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Venezuela, uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu Kolombiya’ya coğrafi konum olarak yakın olması sebebiyle, kaçakçılık ile mücadele edebilmek için sınırlarını sıkı denetim altında tutuyor.