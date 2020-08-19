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Aktüel Venezia Mega Outlet, pandemi denetiminden tam not aldı
Aktüel

Venezia Mega Outlet, pandemi denetiminden tam not aldı

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü: - "Normalleşme sürecini ilk başlatan AVM’lerden biri olarak, yeniden faaliyete geçmemizle birlikte kontrollü, güvenli ve hijyenik alışveriş için gerekli tüm önlemleri uyguluyoruz" - "Ziyaretçilerimizin sağlıklı alışveriş yapabilmeleri için, AVM'mizde sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli uygulandığı, kontrollü bir sosyal yaşam kültürü geliştirmiş durumdayız"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:49:14 -
Venezia Mega Outlet, pandemi denetiminden tam not aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde yapılan pandemi denetimleri kapsamında, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın liderliğinde gerçekleştirilen denetimden geçen Venezia Mega Outlet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde aldığı sıkı önlemler sayesinde başarılı bir denetim geçirdi.

Venezia Mega Outlet'ten yapılan açıklamaya göre, AVM, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın liderliğinde yapılan pandemi denetimden tam not aldı. Emniyet, belediye ve hıfzıssıhha ekiplerinin de eşlik ettiği denetimde sosyal mesafe kurallarının yanı sıra AVM kapsamında alınan pandemi önlemleri kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, tüm Türkiye’de kapsamlı olarak gerçekleştirilen pandemi denetimleri paralelinde bir denetimden geçtiklerini hatırlattı. Isıgöllü, "Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde en üst düzeyde tedbirlerle 11 Mayıs’tan bu yana faaliyet gösteriyoruz. Normalleşme sürecini ilk başlatan AVM’lerden biri olarak, yeniden faaliyete geçmemizle birlikte kontrollü, güvenli ve hijyenik alışveriş için gerekli tüm önlemleri uyguluyoruz. Ziyaretçilerimizin sağlıklı alışveriş yapabilmeleri için, AVM'mizde sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli uygulandığı, kontrollü bir sosyal yaşam kültürü geliştirmiş durumdayız. 'Hijyenik Alışverişin Merkezi' sloganımız doğrultusunda aldığımız sıkı önlemlere ek olarak, alışveriş merkezimizin açık bir AVM ve cadde konseptli olması, dolayısıyla doğal temiz havası, bizi daha çok tercih edilir kılıyor." ifadelerini kullandı.

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