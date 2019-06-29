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Velilere uyarı: Yaz tatili tembellik sahibi yapmasın

18 milyon öğrenci yaz tatilini sürdürürken Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur’dan dikkat çeken uyarılar geldi. Velilere seslenen Sambur, öğrencilerin sosyal ilişkilerini geliştirmelerinde yardımcı olunması gerektiğini belirtti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:35

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur, öğrenciler için kaliteli bir tatil yapılmasının psikolojik ve sosyal bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Öğrenciler tatil hem psikolojik ve hem de sosyal bir ihtiyaçtır”

Tatilde bulunan öğrenciler için dinlenmesi, huzur bulması ve kendini toparlamasının biyolojik olarak bir ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Bilal Sambur, “Hem psikolojik bir ihtiyaç, hem bir sosyal ihtiyaçtır. Yalnız tatilin bir atalet olarak anlaşılmaması lazım. Bu tatili, ailelerin çocuklarıyla beraber otel köşelerinde kendilerini koyuverdikleri, atıl hale getirdikleri, tembelliğe alıştırdıkları bir kültür olarak alıştırmamak lazım.” uyarısında bulundu.

“Sosyal ilişkilerini geliştirebilirler”

Öğrenciler tatilde zamanlarını nasıl değerlendirmeli?” sorusunu da yanıtlayan Prof. Dr. Bilal Sambur, şunları söyledi:

Tatili aslında çocuklarımıza kültürlerini, tarihlerini, bilgilerini ve görgülerini artırdıkları bir imkân olarak değerlendirmek lazım. Tatilde çocuklarımızın tabi her şeyden önce bol bol kitap okuması, duygu düşünce dünyalarını geliştirmesi, tarihsel mekânları ziyaret etmesi, sosyal ilişkilerini gerçekleştirmesi ve bence de en önemli olan hususlardan birisi çocuklarımızın sosyal sorumluluk projelerinde, kendilerini yormayacak bir takım toplumsal faaliyetlerde, gönüllü faaliyetlerde görevler alarak hem psikolojik açıdan hem sosyal açıdan kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada aileler ‘tatilde neler yapılabilir’ şeklindeki soruya cevap verirken işte ‘hangi otel, hangi tur ile gideceğiz’ onu araştırmak yerine çocuklarımızın bilgisini, görgüsünü, tarihsel tecrübesini ve sosyal ilişkilerini nasıl artırabiliriz bunun arayışında olmalarının daha sağlıklı olacağını ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayabileceğini düşünmekteyim.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:35
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