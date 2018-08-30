Veliaht Prens Selman'dan korkunç emir: Yemenli çocukları vurun ki kuşaklar boyu bizden korksunlar

Yemen'e saldırı düzenleyip işgal eden Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Al-Khaleej gazetesi, bilgi sahibi bir kaynağa dayanarak Muhammed bin Selman'ın (MbS) koalisyonun askeri komutanlarıyla yaptığı toplantıyı aktardı.

Buna göre, toplantıda bu ayki hava saldırılarında onlarca çocuğun ölmesine uluslararası tepkiler gündeme geldi.

"ULUSLARARASI ELEŞTİRİLERE ALDIRMAYIN"

Suudi Arabistan'da pek çok bakanlık ve kurumun dizginlerini elinde tutan MbS'nin komutanlara ''Uluslararası eleştirilere aldırmayın'' diye çıkışarak kadın-çocuk katliamlarına devam edilmesi için yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

"TİR TİR TİTREMELERİNİ İSTİYORUZ"

İddiaya göre Suudi Veliaht Prensi ''Yemen halkının bilincinde kuşaklar boyunca çok derin iz bırakmak istiyoruz. Suudi Arabistan'ın adı anıldığında çocuklarının, kadınlarının ve hatta erkeklerinin tir tir titremesini istiyoruz'' dedi.

Şii Husilerin kontrolündeki Sada'ya 9 Ağustos'ta düzenlenen Suudi hava saldırısında ABD yapımı füzeyle bir okul otobüsünün vurulması sonucu en az 40'ı çocuk 50'den fazla sivil ölmüştü.