Vekillerden büyük pişkinlik! "Bunu yapamıyoruz" deyip şikayet ettiler

Maaşları temmuz ayında artarak 40 bin liradan 56 bin liraya yükselen milletvekilleri, büyük bir pişkinlik örneği sergiledi.

Türkiye gazetesi, "TBMM’nin tatile girmesi ile birlikte seçim bölgelerine dağılan milletvekilleri, akaryakıt fiyatları ve katıldıkları düğünlerde takacakları altın fiyatlarının artmasından dertli." değerlendirmesini yaptı.

Milletvekillerinin bölgelerine daha az gittikleri belirtilen haberde, "Meclis açıkken her hafta sonu seçim bölgelerine gidip şehirlerinde köyleri ve ilçeleri dolaşıp, hafta başı tekrar Ankara’ya dönen milletvekillerinin haftalık mazot masrafı 4-5 bin lirayı buluyordu. Bilinenin aksine araçlarında kullandıkları akaryakıtı kendi ceplerinden ödediklerini belirten milletvekilleri, eskisine nazaran seçim bölgelerine daha az gitmeye başladıklarını kaydediyor." denildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Bazı milletvekilleri “Her hafta gittiğimiz seçim bölgelerimize artık iki haftada bir gitmeye başladık. Bir haftayı pas geçiyoruz” diyerek akaryakıt fiyatlarından dert yanıyor. Bazı milletvekilleri ise akaryakıt giderlerini azaltmak için seçim bölgelerine gittiklerinde, daha az ziyaret yaparak, benzinden tasarruf etmeye çalıştıklarını dile getiriyor.

Düğün mevsiminin başlaması ile birlikte milletvekillerinin masrafları da katlandı. Gelen düğün davetlerine en az bir çeyrek altın götürdüklerini belirten milletvekillerinden bazıları, bu sebeple 5-6 ay önceden altın almaya başladığını dile getirdi. Hem iktidar hem muhalefet milletvekilleri 'Haftada en az 5-6 düğün daveti geliyor. Altın fiyatı bu kadar artmamışken, mümkün olduğu kadar hepsine katılmaya çalışıyorduk. Şimdi birine gitsen diğerine gitmesen olmuyor. Hepsine gitmeye kalksan çeyrek altın alsan bir çeyrek altın bin 600-1.700 lira. Beş düğüne gitsen 8-9 bin lira haftalık altın masrafı çıkıyor. Doğu ve Güneydoğu’da milletvekilliği yapıyorsan, çeyrek de yetmiyor en az yarım altın götürmek gerekiyor' görüşünü dile getiriyor."