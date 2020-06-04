Vekile de yazara da kaçak villa kıyağı!

Milletin seçtiği adamları “kaçak saray” yalanıyla, dürüst ve vatansever gazetecileri “yandaş” yaftasıyla lekelemeye çalışan satılık kalemler ve onların ipini tutan siyasetçiler, CHP’nin hüküm sürdüğü belediye bölgelerinde kaçak yapılarda adeta lüks içinde yüzüyor.

CHP’li belediyeler, yandaşları sözkonusu olunca imar kanunu’nu takmıyor!

Vatansever gazetecileri iktidar yandaşlığıyla itham ederek töhmet altında bırakmayı meziyet sayan CHP’nin tetikçi kalemleri ve siyasetçileri, CHP’nin belediye seçimlerini kazandığı bölgelerde diktikleri kaçak yapılarda gününü gün ediyor.

Her gün yeni bir kaçak skandalı

Kaçak yapıları ile gündemi meşgul eden gazeteci ve siyasetçilerin, her gün yeni bir skandalı ifşa oluyor. Milletin adamlarını “kaçak saray” yalanıyla, vatansever gazetecileri “yandaş” diye lekelemeye çalışan satılık kalemler ve onların ipini tutan siyasetçiler, CHP’nin hüküm sürdüğü belediye bölgelerinde kaçak yapılarda lüks içinde yüzüyor. Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Soner Yalçın ve Can Dündar gibi satılık kalemler, CHP’nin yönettiği Bodrum, Çeşme, Beşiktaş gibi lüks ilçelerde belediyenin göz yummasıyla birçok yasadışı imar faaliyeti gerçekleştiriyor.

Bodrum’u parselleyen yandaşlar

Mustafa Kemal hakkındaki kitabını 2 bin 500 TL’ye satarak Atatürk istismarıyla köşeyi dönen Sözcü gazetesi yazarı Özdil ve FETÖ firarisi Dündar’ın kaçak villaları CHP’nin kalesi Bodrum’da yükseliyor. Özdil, Bodrum Bitez’de 4.6 milyon liraya satın aldığı muhteşem manzaralı villasına belediyenin göz yummasıyla 167.5 metrekarelik kaçak inşaat çıkmış. Özdil 142.5 metrekare ofis olarak satın aldığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği tespit edildi. CHP’li belediye kaçağa göz yumduğu gibi, kaçak yapıların yıkımında da çekingen davrandı. Bodrum Belediyesi sınırlarında villa satın alan Can Dündar, Kumbahçe Mahallesi’ndeki villasının 188 metrekarelik kısmının Maliye hazinesi arazisinde inşa etti, 27 metrekaresinin ise orman alanına dikti.

Bunlar da İzmir’i yemiş

CHP’li İzmir’i paselleyen Fatih Portakal’ın Seferihisar’da, Soner Yalçın’ın Çeşme’de kaçak malikanesi yer alıyor. Fox TV Ana Haber Sunucusu Portakal, İzmir Seferihisar’daki 8.3 dönümlük çiftlik evine, yasalara aykırı şekilde 3 kaçak yapı dikti. Karanlık Odatv’nin yayın yönetmeni ve Sözcü yazarı Soner Yalçın, gözde tatil beldelerinden İzmir Çeşme’de tarım arazisine kaçak villa yaptırdı. Karanlık Oda’cı Yalçın’ın ayrıca, CHP’li Beşiktaş Belediyesi sınırlarındaki Levent’te zeminden tavana kadar kaçak villası bulunuyor. Levent’te kale gibi korunan yaklaşık 30 milyon TL değerindeki tripleks villasında Yalçın’ın, lüks villaya rölöve projesini fersah fersah aşarak müştemilatta ve yan bahçe mesafelerinde ilaveler yaptırdığı belirlendi. Yerinde yapılan ölçümlerde müştemilatta 12 metrekare büyüme yapıldığı saptandı. Böylece villanın 393 metrekare olan toplam oturma alanı 405’e çıktı.

‘Kaçak’çı vekiller

Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Aykut Erdoğdu’nun, Çeşme’de sit alanı üzerine dikilmiş yavru sarayı gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne “kaçak saray” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Çeşme’de “yavru saray” satın aldı ve kaçak yollarla sit alanındaki villasına tadilat yaptırdı. Erdoğdu, kaçağı deşifre olunca kaçak bölümleri kendi çabasıyla yıktırdı.

İP’liler de rant peşinde

İP’in ‘yağcı’ vekili Lütfü Türkkan’ın CHP’nin belediyesini ele geçirdiği İzmit’teki yağ fabrikasını orman arazisine, çiftliğini ise TOKİ arazisi üzerinde inşa ettiği tespit edildi. AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın fabrikasının orman arazisine, çiftliğinin ise TOKİ’ye ait araziye kurulduğunu deşifre etmesinin ardından belirtilen fabrikada mühürleme işlemi başlatıldı.