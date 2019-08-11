Vekalet kurbanlıklar Tanzanyalı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı!
Türkiye'den aldığı vekaletleri Tanzanya'ya ulaştıran Müdafa-i İslam Hareketi İslam Coğrafyası'ndaki Müslümanların bayram heyecanı yaşamasına vesile oldu. Alınan vekaletlerle kesilen kurbanlıklardan elde edilen etler Tanzanyalı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.11 Ağustos 2019 Pazar 21:13
Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr
İslam alemi Kurban Bayramı heyecanı yaşamaya devam ediyor. Türkiye'deki birçok dernek tarafından alınan vekaletler İslam Coğrafyası'nın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
O derneklerden Müdafa-i İslam Hareketi, Tanzanya'daydı. Türkiye'den aldıkları vekaletlerin Kurban kesimlerini geçekleştiren Müdafa-i İslam Hareketi, kesimlerden elde edilen etleri de Tanzanyalı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
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