Vekalet kurbanlıklar Tanzanyalı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı! Türkiye'den aldığı vekaletleri Tanzanya'ya ulaştıran Müdafa-i İslam Hareketi İslam Coğrafyası'ndaki Müslümanların bayram heyecanı yaşamasına vesile oldu. Alınan vekaletlerle kesilen kurbanlıklardan elde edilen etler Tanzanyalı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr İslam alemi Kurban Bayramı heyecanı yaşamaya devam ediyor. Türkiye'deki birçok dernek tarafından alınan vekaletler İslam Coğrafyası'nın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. O derneklerden Müdafa-i İslam Hareketi, Tanzanya'daydı. Türkiye'den aldıkları vekaletlerin Kurban kesimlerini geçekleştiren Müdafa-i İslam Hareketi, kesimlerden elde edilen etleri de Tanzanyalı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

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