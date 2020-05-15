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Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı

Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:09:00 -
Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı

Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyla ilgili aralarında HDP'li ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca dün uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Yardımı dağıtan ekibin ilçe merkezine dönerken yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişilerin uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradığı hatırlatılan açıklamada, "Bu menfur saldırıda 2 vatandaşımız şehit olmuş, bir vatandaşımız ise saldırıdan yaralı kurtulmuştu. saldırganlar olay sonrası bölgeden kaçarak izlerini kaybettirmişti." denildi.

Bölgede operasyon başlatıldı

Saldırının hemen ardından zanlıların yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 38 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorguları devam ederken, güvenlik güçlerinin operasyonları da aralıksız devam etmektedir."

Bu arada Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP Özalp İlçe Başkanı ve 5 yöneticinin de bulunduğu bildirildi.

 

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