Vefa gazisi saldırı anını anlattı: “Arkadan gelen araç taradı geçti”

Van’ın Özalp ilçesine bağlı olan ve korona virüs nedeniyle karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi’ne yardım kolilerini götürdükten sonra dönüş yolunda, PKK’lı teröristlerin saldırısında yaralanan belediye personeli Taner Temizel, “Köye erzak dağıtmak için gittik. Erzakları dağıttıktan sonra dönüş yolunda bir kişiyi de arabaya aldık. Yolda gelirken suikaste uğradık” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Özalp’ın Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından önceki gün yardım götürüldü. İlçeye saat 12.00 sıralarında dönüşe geçen ekibin içinde bulunduğu araca, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında PKK’lı teröristlerce hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir ile yolda araca aldıkları Kinyaz Karlıoğlu şehit oldu.

Özalp Belediyesi Kademe Bölümü’nde 5 yıldır görev yapan, 2 çocuk babası Taner Temizel ise olayda yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine ambulansla gelen sağlık ekibi, Temizel’i ilk olarak Özalp Devlet Hastanesi’ne ardından da Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan ve vücuduna 3 kurşun isabet eden Temizel, bugün yapılan tetkiklerinin ardından taburcu edildi.

“Yolda gelirken suikaste uğradık”

Özalp terör saldırısında yaralanan belediye personeli Taner Temizel, olay anını İHA muhabirine anlattı. Vefa Destek Gurubuna araç şoförlüğü eksikliği nedeniyle katıldığını ifade eden Temizel, “O gün şoför olarak oradaydım. Köye erzak dağıtmak için gittik. Erzakları dağıttıktan sonra dönüş yolunda bir kişiyi de arabaya aldık. Yolda gelirken suikaste uğradık. Çok bir şey hatırlamıyorum. Arkadan gelen araç taradı geçti. O sırada arabadan atladım ve kanala düştüm. Sonra ambulans gelip hastaneye kaldırdı bizi. Çok kan kaybettim ve bilincim yerinde değildi. Şu an sağlık durumum gayet iyi” diye konuştu.

“Bugün taburcu edildi”

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve şifayla taburcu edileceğini dile getiren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise “Muayene sonucunda yaralımız için her hangi bir sıkıntı saptanmadı. Genel durumu bugün de iyi. Yaralanma olayından sonra 2’inci günündeyiz. Şu anda hastamız gayet iyi. Bugün taburcu etmeyi planlıyoruz. Hastamızda gayet iyi hissettiğini söyledi. Hastamızı şifa ile taburcu edeceğiz” şeklinde konuştu.