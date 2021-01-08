Vefa destek grupları gönülleri fethetti

“Bilgisayar destekli telefon” yöntemi kullanılarak 16 ilde, 2 bin 134 görüşmeyle yapılan araştırmaya göre, katılımcılardan yüzde 46.2’si Vefa sosyal destek gurubunun oluşturulmasını çok gerekli bulurken, yüzde 47’si gerekli, yüzde 3.2’si ne gerekli ne gereksiz, yüzde 2.4’ü gereksiz ve yüzde 1.2’si çok gereksiz buldu. Vefa sosyal destek gruplarının sağladığı hizmetlerden faydalanma sıklığına bakıldığında katılımcıların yüzde 87.5’i gibi büyük bir çoğunluğu maddi yardım ödemesinden bir defa faydalandı, emekli maaş ödemesi, market alışverişinin yapılması gibi diğer hizmetlerden birden çok yararlanıldı. Katılımcıların yüzde 56’sı, bu grupların vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasını çok faydalı bulurken, Vefa sosyal destek gruplarında bulunan kolluk personelinden hizmet alan vatandaşlar, bu görevlilerin tutum ve davranışından oldukça memnun olduğunu aktardı.