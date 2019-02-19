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Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesi davasında mütalaa

Nişantaşı'nda, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile şoförü Ferdi Topal'ın öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı suç örgütü kapsamında gerçekleştirdikleri iddiasıyla, aralarında firari Yakup Kerem Saral'ın da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı- Mütalaada, 7 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması, 2 sanığın beraati ve firari iki sanığın dosyalarının ayrılması istendi

19 Şubat 2019 Salı 15:34
Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesi davasında mütalaa

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı'nda, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile şoförü Ferdi Topal'ın öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 7 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması, 2 sanığın beraati ve firari iki sanığın dosyalarının ayrılması talep edildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 4 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Esas hakkındaki mütalaada, tutuksuz sanıklar Türker Aydoğdu ve Ahmet Tekin'in beraati istenirken, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Yakup Kerem Saral ve Ender Doğan'ın firari oldukları için dosyalarının ayrılması talep edildi.

Mütalaada, sanıklar Nesim Denizci, Yaşar Sarar, Mert Genç, Hurşit Aydın, Özkan Korkut, Hasan Erdem ve İlhan Kurt'un "kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, bir kez de aynı suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 13 yıldan 20'şer yıla kadar hapis, ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' suçundan da 1 yıl 3 aydan 4 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mütalaanın okunmasının ardından sanık ve avukatları beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın bu hallerinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için taraflara süre verip duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile iki koruması 24 Aralık 2014'te Nişantaşı'nda araçlarında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramış, Vedat Şahin ve Ferdi Topal ölürken, Evren Aydın yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklanmış, saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Yakup Kerem Saral'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında ise firari oldukları gerekçesiyle yakalama emri çıkarılmıştı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, 11 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, silahlı örgüte üye olma, tasarlayarak ve kan gütme saiki ile iki kişiyi öldürme, tasarlayarak ve kan gütme saiki ile bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen firari Yakup Kerem Saral'ın da aralarında olduğu 5 sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında ise çeşitli suçlardan 65 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:34
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