Veda Hutbesi evrensel insan hakları mesajıdır

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis Akar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hayatının son anları ile Veda Hutbesi'nde bütün insanlığa ve özellikle Müslümanlara verdiği mesajları değerlendirdi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) tarafından bütün ilahi dinlerin can, mal, akıl, nesil ve dinin korunmasını emretmesi gibi uyarılarının özellikle Veda Hutbesi’nde tekrar dile getirildiğini vurgulayan Akar, “Esasen Sevgili Peygamberimizin dünyaya teşriflerinden ve peygamberlikle görevlendirildiği andan itibaren ümmetine verdiği bütün mesajların özetini Veda Hutbesi’nde görüyoruz. Aslında evrensel insan hakları mesajıdır” değerlendirmesinde bulundu. Akar sözlerine şöyle devam etti: "Dünyada bugün maalesef büyük insan hakları ihlali var. Zalimler, mazlumları eziyor. Filistin'de bunu görüyoruz. Orta Doğu kan gölüne dönüştürülüyor. Egemen güçler, petrol ve maddi çıkar için insanları sömürüyorlar, ülkeler işgal ediliyor. Çocukların başları Filistin'de taşlarla eziliyor. İnsanlara hayat hakkı tanınmıyor. Canları yok ediliyor, malları gasp ediliyor, nesiller katlediliyor, inanç hürriyetleri elinden alınıyor ama yine de insan haklarından bahsediliyor."