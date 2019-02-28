0553 313 94 23

Vebalinden korkun! Evimizi ocağımızı istikbalimizi söndüren Kara Şubat'ın zulmü sürüyor

Kendilerini tutuklayanlar, mahkûm edenler, tutuklu hale geldiği hatta bir kısmı mahkûm olduğu halde 28 Şubat mağdurları hâlâ zindanda..

28 Şubat 2019 Perşembe 13:14
Vebalinden korkun! Evimizi ocağımızı istikbalimizi söndüren Kara Şubat'ın zulmü sürüyor

Çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan ​28 Şubat.. Kendilerini tutuklayanlar, mahkûm edenler, tutuklu hale geldiği hatta bir kısmı mahkûm olduğu halde 28 Şubat mağdurları hâlâ zindanda..

Eğer bir de onları mahkûm edenler aynı koğuşlara verilirse, dünya tarihi eşine az rastlanır, gülünesi mi, ağlanası mı bilinmez "adalet olayı"na şahit olur. 

Geçen yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mart 2018'de Senegal'in başkenti Dakar'da 28 Şubat mağdurları için konuşmuştu.

Gazeteciler bir önceki yıl kendisiyle yapılan röportajı hatırlatıp, ‘O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var’ demiştiniz, bir gelişme var mı? diye sordu.

Erdoğan, "Yapılanları gördükçe cumhurbaşkanı olmaktan utanıyorum" dedi ve ekledi "Adalet Bakanlığı’nın yaptığı bir çalışma var. Ama bu ne zaman neticelenir, bu tabii ki yargı meselesi. Bunu şu an benim söylemem mümkün değil." Aradan şimdi bir yıl daha geçti. Zerre mesafe alınmadı.

Geçen yıl 14 Şubat'ta Mazlumder üyeleri, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi önünde bir araya geldi. 28 Şubat dönemi mağdurları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak, ‘28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin’ talebinde bulundu. “Yapılan hatalar düzeltilmeli” dedi. Ama yine aradan bir yıl geçti değişen bir şey olmadı.

Zindanlarda hâlâ 28 Şubat mazlumları var..

O gün insanların evi barkı yıkıldı. Ocakları söndü. Bugün "iktidar olmanın nimetleri"yle mutlu olanlar, mutluluklarını o günlerde mapus damlarına girmeyi göze alarak direnenlere borçlu olduklarını unutmamalı. Başörtüsü yüzünden çocuklarını dışarıda okutabilenler, yoksullukları yüzünden bunu yapamayıp istikbâlinden olanları unutmamalı.

Hâlâ öğretmenliğine, atıldığı işine dönemeyen mazlumlara rağmen sürdürülecek "mutluluklar" bir gün ayağa dolanır da, kişi "eyvah ben nasıl bir sahte mutluluğun sarhoşu imişim ki, Allah beni böylesine rüsvâ eyledi!" diye feryâd etse ne fayda..

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:14
  1. ​28 Şubat
  2. 28 Şubat mağdurları
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Senegal
  5. Adalet Bakanlığı
  6. 14 Şubat
  7. Mazlumder
  8. Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gardiyan alımı 2019 başvuru tarihi | Adalet Bakanlığı CTE personel alımı 2019
    1. Gardiyan alımı 2019 başvuru tarihi |..
    2. Hisarcık’ta geçen yıl açılan 129 kursa..
    3. Pakistan hava sahası uçuşlara geçici..
    4. Sosyal medyadan PKK propagandası yapan..
    5. "Artık demokrasisi ve artan..
    6. Peribacaları beyaza büründü
    7. "Karşı ittifakta gariplik var"
    8. Abdulkadir Bitigen’e yeni görev
    9. Türk Tarih Kurumu “Uluslararası..
    10. Başkan Büyüksimitci’ye Vergi Haftası..
    11. Niğde’nin en güzel yürüyüş rotası Emli..
    12. "Türkiye'ye asıl para bırakan Avrupalı..
    13. Kadınlar acıya karşı daha sabırlı!..
    14. İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil:..
    15. Plastik ambalaj üreticileri: "Üretim..
    16. "Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu..
    17. Melis Hacic kimdir kaç yaşında? |..
    18. CHP'den şaşırtan 28 Şubat açıklaması
    19. Uysal, “Demek ki biz doğruları..
    20. Kapadokya’da kışın sanatı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."