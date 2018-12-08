Veba otunun faydalarını biliyor musunuz?

Bizde Kelotu, Kafaotu adıyla da bilinir. Irmak, dere ve orman kıyılarında yetişir. Görüp geçer, hatta ne kada da büyük yaprakları var şu otun diye hayretle bakarız. Kirli beyazdan açık pembeye kadar değişebilen çiçekleri, sapın en ucunda, bir salkım biçiminde açarlar.

Tarifini artık burada keselim. Zaten fotoğraflarından da tanımışsınızdır. Fakat asıl bundan sonra onun kökünden yaprağına nelere şifa vesilesi olduğunu anlatalım da bundan sonra bir tesadüf ettiğinizde “ot işte!” deyip geçin, geçebilirseniz!..

Adı üstünde bu Vebaotu, veba salgını zamanlarında büyük önem kazanmıştır. Ateş düşürücü niteliğe sahip olan kökü, çiçeklenme zamanından önce sökülür. Terletmeye yardımcı olan çayı, ateşlenme, soluk alma zorluğu, gut ve epilepsi (sara) hastalıklarında kullanılır. Gün boyunca, 1 veya 2 bardak yudumlanarak içilir.

Büyük taze yaprakları, yalnızca burkulmaların ve yürüme sonucu ayakta oluşan yaraların üstüne uygulanmakla kalmayıp, her tür kangren, habis çıban ve şiddetli yaralarda kullanılır.



Son yıllarda özellikle kemoterapiden sonra kanser tümörlerinin azaltılması için önerilmektedir. Almanya'da Petadolor markasıyla tablet halinde satılmaktadır.

Aynı zamanda adet krampları, astım ve baş ağrısı için de kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde kullanıldığında, özellikle cerrahi operasyondan sonra etkili bir şekilde metastazı yani yayılmayı önlemektedir.