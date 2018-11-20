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Ve yıldız futbolcunun menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlere başladığı Matheus Fernandes için menajerinden önemli açıklamalar geldi.

20 Kasım 2018 Salı 12:59
Ve yıldız futbolcunun menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden Matheus Fernandes için babasından önemli açıklamalar geldi. 20 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan baba Fernandes, Fenerbahçe'nin oğluyla ilgilendiği haberlerini doğruladı.

"Türkler, Matheus'un kalbini kazanmaya çalışıyor. Brezilya için çok saygın birkaç futbolcu oğlumu aradı" diyen Reinaldo, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe için oynamak isterse, bunun gelişimine faydalı olacağını söylediler. Bu da oğlumun çok hoşuna gitti. Neler olacağını yakında göreceğiz."

Baba Fernandes ayrıca oğluna farklı menajerlerden transfer teklifleri geldiğini de açıkladı. Daha önce Fenerbahçe'nin 1.83 boyundaki oyuncu için kulübü Botafogo ile temaslara başladığı iddia edilmişti.

Genoa'da talip!

Öte yandan Fenerbahçe'nin Fernandes flörtü İtalyan basınında da dillendirilmeye başladı. Haberlerde genç futbolcu ile Genoa'nın da ilgilendiğinin altı çizilirken, Çizme ekibinin 4 milyon euro önerdiği ancak Botafogo'nun 5 milyon euro'da direttiği iddiasında bulunuldu. Fenerbahçe'nin bu transferde çok ciddi bir rakip olduğu kaydedildi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 12:59
  1. Fenerbahçe
  2. Matheus Fernandes
  3. Brezilya
  4. Botafogo
  5. Transfer haberleri

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