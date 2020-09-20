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Gündem Ve sonunda idam raporu hazırlandı! O detay dikkat çekti
Gündem

Ve sonunda idam raporu hazırlandı! O detay dikkat çekti

Geçtiğimiz haftalarda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği idam cezasının detayları belli oldu. 81 sayfa olarak hazırlanan raporda Atatürk detayı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:02:00 -
Ve sonunda idam raporu hazırlandı! O detay dikkat çekti

Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, MHP Lider Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği idam cezasına ilişkin raporu bitirdi. ‘Türk Hukukunda Ölüm Cezası’ başlıklı raporda ‘Atatürk’ detayı dikkat çekti.

Hazırlanan bu raporda ölüm cezasının Türkiye Cumhuriyeti anayasaları ve kanunlardaki durumu incelendi. Ölüm cezasının uluslararası hukuktaki yeri de incelenerek idamın eklenme süreci başlatıldı.

Atatürk’e suikast girişimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin idam cezasının yerine getirilmesine ilişkin kararları ve kabul ettiği kanunlar da tek tek incelenirken Atatürk’e suikast girişiminde bulunanlara verilen idam kararlarına da yer verildi.

Raporda Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunan Teğmen Kubilay’ın başı kesilerek bayrak direğine asılmıştı. 28 kişinin bu idama onay verme kararı dikkat çekti.

İdam ne zaman kalktı?

2002 yılında ölüm cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi.

Savaş, savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışında ölüm cezası verilemeyecek olan kanun 2002 yılında yapılan düzenleme ile “müebbet hapis cezası”na çevrildi.

2004 yılında Anayasa’dan tamamen çıkarıldı

Avrupa Birliği uyum süreci nedeniyle 2004 yılında idam cezası tamamen anayasadan çıkarılmıştı.

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Yorumlar

karlıdağlar

idam geri getirilirse suç oranları önemli derecede azalır.
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