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Ve Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de istenileni veremeyen ve kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak gideceği belirtildi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 02:51
Ve Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu! Anlaşma sağlandı

Habertürk'ün haberine göre bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, 6 aylığına Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı.

Ozan Tufan, Alanyaspor'a transfer olabilmek için maaşının bir kısmından feragat ederken 23 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin yarısını Alanyaspor, kalan kısmını ise Fenerbahçe ödeyecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 02:51
  1. Ozan Tufan
  2. Fenerbahçe
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Transfer haberleri

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