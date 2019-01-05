Ve Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu! Anlaşma sağlandı

Habertürk'ün haberine göre bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, 6 aylığına Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı.

Ozan Tufan, Alanyaspor'a transfer olabilmek için maaşının bir kısmından feragat ederken 23 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin yarısını Alanyaspor, kalan kısmını ise Fenerbahçe ödeyecek.