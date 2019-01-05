Ve Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu! Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'de istenileni veremeyen ve kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak gideceği belirtildi.05 Ocak 2019 Cumartesi 02:51
Habertürk'ün haberine göre bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, 6 aylığına Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı.
Ozan Tufan, Alanyaspor'a transfer olabilmek için maaşının bir kısmından feragat ederken 23 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin yarısını Alanyaspor, kalan kısmını ise Fenerbahçe ödeyecek.
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