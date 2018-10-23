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Ve Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması: Eğer teklif gelirse...

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'nin son durumunu yorumlarken kendisine teklif gelmesi halinde mutlu olacağını dile getirdi.

23 Ekim 2018 Salı 02:54
Ve Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması: Eğer teklif gelirse...

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Beyaz Futbol'a konuştu ve Fenerbahçe ilgili flşa açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den bana Resmi teklif yok. Fenerbahçe tarafından eğer böyle bir şey varsa, düşünülüyorsam beni mutlu eder. Fenerbahçe camiasından böyle bir düşünceyle karşı karşıya olmak tabi ki güzel bir şey. 

"ANCAK BEN GALATASARAY'LA ÖZDEŞLEŞMİŞ BİRİYİM"

Takdir edersiniz ki, Galatasaray'la özdeşleşmiş bir teknik direktörüm. Normal şartlarda her kulüpte çalışabilmem gerekir. Ancak Türkiye'nin şartlarını da göz önünde bulundurmak lazım. Kaldı ki, Galatasaray'da teknik direktörlük yaptım, futbolculuk yaptım. Ben Galatasaray'dan teknik direktör olarak ayrıldığımda üzülmüş bir çok insan var. Fenerbahçe'ye gidip de onları üzmek istemem. Fenerbahçe'nin de çok değerli hocaları var.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 02:54
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