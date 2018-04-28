Ve Halil Altıntop'un takımı küme düştü
Halil Altıntop'un forma giydiği Kaiserslautern tarihinde ilk kez 3.Lig'e düştü.28 Nisan 2018 Cumartesi 11:53
Almanya İkinci Ligde kümede kalma savaşı veren Kaiserslautern deplasmanda Arminia Bielefeld ile karşılaştı.
Sahadan 3-2 mağlup ayrılan deplasman takımı 118 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 3. Lige düştü.
HALİL ALTINTOP SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU
Karşılaşma 2-2 devam ederken 82. dakikada oyuna büyük umutlarla giren Halil Altıntop bekleneni veremedi.
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