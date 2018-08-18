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Ve gerçek ortaya çıktı... Çocukları katleden bombayı Amerika temin etmiş!

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği ve çoğu  çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan bombanın ABD tarafından tedarik edildiği ortaya çıktı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:38
Ve gerçek ortaya çıktı... Çocukları katleden bombayı Amerika temin etmiş!

ABD'nin destek verdiği Suudi Arabistan öncülüğündeki  koalisyonun 9 Ağustos'ta Yemen'in Sada kentinde düzenlediği ve çoğu çocuk 50  kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan bombanın ABD tarafından tedarik  edildiği ortaya çıktı. 

Amerikan CNN kanalının Yemen'deki yerel tanıklara ve uzmanlara  dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda kullanılan lazer güdümlü MK-82 tipi  bombanın Amerikan Lockheed Martin firmasının ürettiği bir bomba olduğu ifade edildi.

Haberde, 227 kilogramlık bombanın ABD tarafından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek kapsamında verildiği ve Yemen'de çok sayıda  çocuğun hayatına mal olan saldırıda kullanıldığı kaydedildi.

Benzer bombalar daha önceki saldırılarda da kullanılmış

Ayrıca bu bombaya çok benzeyen Amerikan yapımı başka bombaların, 2016  yılının mart ve ekim aylarında Yemen'de düzenlenen ve çok sayıda sivilin ölümüne  neden olan saldırılarda da kullanıldığı bildirildi.

Trump yönetimi yasağı kaldırdı

Haberde, Ekim 2016'da Yemen'de bir cenaze törenine düzenlenen ve  155 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda kullanılan bombanın ardından dönemin  ABD Başkanı Barack Obama'nın Suudi yönetimine lazer güdümlü silahların satışını  yasakladığı ancak Mart 2017'de Donald Trump yönetiminin bu yasağı kaldırdığı  vurgulandı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, daha önceki bir değerlendirmesinde,  ABD'nin Suudi öncülüğündeki koalisyona hedef planlama konusunda yardım ettiğini,  doğrudan hedefleme işleminde destek vermediğini savunmuştu.

Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde 9 Ağustos'ta çocukları taşıyan bir  otobüse düzenlenen saldırıda çoğunluğu çocuk 50 kişi hayatını kaybetmiş, 77 kişi  yaralanmıştı.

Yemen'de yönetimi deviren Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kanadalı komedyenden tepki  

Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, "Yemen'deki bir otobüste 40 masum çocuk öldürüldü. Bizim müttefikimiz, bizim füzemiz, bizim suçumuz" ifadesini kullanarak tepki gösterdi. Binlerce kişi, bu ifadeleri Twitter hesabında tekrar paylaştı: 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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