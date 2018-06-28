Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha! Romanya ekibine transfer oluyor
Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Latovlevici'nin Steaua Bükreş'e transfer olacağı öğrenildi.28 Haziran 2018 Perşembe 01:42
Sezon başında Karabük’ten transfer edilen ve ortaya koyduğu kötü performans sonrası gözden çıkarılan Latovlevici, ülkesine dönüyor.
Tecrübeli sol bekin, daha önce de forma giydiği Steaua Bükreş’le görüşme halinde olduğu ve 1 Temmuz itibarıyla resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Galatasaray formasıyla lig ve kupada 15 resmi maça çıkan Rumen futbolcu, 1 asist yapmıştı.
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