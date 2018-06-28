Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha! Romanya ekibine transfer oluyor

Sezon başında Karabük’ten transfer edilen ve ortaya koyduğu kötü performans sonrası gözden çıkarılan Latovlevici, ülkesine dönüyor.

Tecrübeli sol bekin, daha önce de forma giydiği Steaua Bükreş’le görüşme halinde olduğu ve 1 Temmuz itibarıyla resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Galatasaray formasıyla lig ve kupada 15 resmi maça çıkan Rumen futbolcu, 1 asist yapmıştı.