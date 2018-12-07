Ve Fenerbahçe yeni antrenörünü resmen duyurdu! Alper Boğuşlu...
Fenerbahçe, A Milli Takım'ın da antrenörlüğünü yapan Alper Boğuşlu'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.07 Aralık 2018 Cuma 14:42
Fenerbahçe, A Milli Takım'ın da antrenörlüğünü yapan Alper Boğuşlu'yu transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaleci antrenörlüğü görevi için daha önce A Milli Futbol Takımımızda da görev yapmış olan Alper Boğuşlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
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