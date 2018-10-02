THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Ve Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması!

İsmi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

02 Ekim 2018 Salı 13:46
Ve Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçenErsun Yanal, "Comolli ile çalışmam" ya da Fenerbahçe hakkında "yakın çevresine" yaptığı iddia edilen açıklamaları yalanladı.

Fenerbahçe hakkında hiçbir açıklamada bulunmayacağını ifade eden Ersun Yanal, "Kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır"

Sporx

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 13:46
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Teknik Direktör Ersun Yanal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba açıklama: Volkan Demirel yedek bırakılamaz
    1. Bomba açıklama: Volkan Demirel yedek..
    2. Akdeniz'de batan teknede 34 göçmen öldü
    3. Bakanlıktan Foça'daki çevre felaketi..
    4. İtalya'dan AB'ye rest! 'Bizi..
    5. Vahşeti, mahkemede büyük bir..
    6. Camiye giren yılanı yakalayıp cam..
    7. Hürriyet gazetesi bir yazarını daha..
    8. Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması!
    9. Beşiktaş golcü oyuncu Larin için..
    10. Esed rejimi, Eylül ayında 41 sivili..
    11. Ruslar Türkiye'den vazgeçmiyor
    12. Brüksel'de dev buluşma! Hulusi Akar da..
    13. Josef'den Fenerbahçe yorumu:..
    14. Çin'den ABD'ye provokasyon suçlaması
    15. Erbaş: Diğer bilimler Kur'an'ı daha..
    16. EYT’lilere son dakika müjde!
    17. Fenerbahçe bedavaya göndermişti! Şimdi..
    18. Suriye Rusya'nın test alanına döndü
    19. Ve Ersun Yanal'dan Fenerbahçe..
    20. Afganistan'da seçim mitingine intihar..
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık