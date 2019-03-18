Ve Cenk Tosun'dan Beşiktaş sözleri! 'Şu anda...' İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da top koşturan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son durumunu yorumladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da top koşturan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son durumunu ve şampiyonluk şansını değerlendirdi. Golcü futbolcu, “Şu anda şampiyonluk çok zor görünüyor. Başakşehir çok şanslı. Devre arası nokta transferler yapıldı. Beşiktaş, Burak Yılmaz ve Kagawa transferlerini devre arası değil de sezon başında yapsaydı, her şay daha farklı olurdu. Çok daha başarılı sonuçlar alabilirdik” ifadesini kullandı.

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