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Ve Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması: Hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu...

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

04 Ocak 2019 Cuma 02:57
Ve Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması: Hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu...

11 sezonluk aranın ardından Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, yaptığı açıklama ile Beşiktaşlı taraftarlara seslendi. Burak Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı ve siyah beyazlı forma için terinin son damlasına kadar mücadele edeceğini belirtti.

Deneyimli golcü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşununun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaşımız için mücadele edeceğim. Sevgi ve saygılarımla."

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 02:57
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