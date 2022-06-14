Ve bombayı patlattı! Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na aday önerisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Anadolu Soruyor programında açıklamalarda bulundu. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, KonTv Haber Müdürü Çetin Altan ve Karabük BRTV televizyonu genel yayın yönetmeni Mehmet Çetinkay'nın sorularını yanıtladı.

"Aday bulamazlarsa buradayım"

İnce, Çetin Altan'ın 'Millet İttifakı adaylık teklif ederse ne cevap verirsiniz?' sorusuna verdiği cevapla bombayı patlattı. CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı olan ve partisinden ayrıldıktan sonra CHP'yi topa tutan İnce, "Olmayacak duaya amin demem ancak aday bulamazlarsa buradayım" şeklinde konuştu.

Suriye'ye operasyon

Hükümetin Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekatına destek vereceklerini belirten İnce, "Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Operasyon yapılacaksa bir gece ansızın girer ve yapar." dedi.

Mavi Vatan ve Yunanistan

Mavi Vatan ve Yunanistan'la yaşanan sorunlarla ilgili de konuşan İnce, "Hükümetin Mavi Vatan tezini destekliyoruz. Antalya'nın ve Akdeniz'in güvenliği Mavi Vatanı gerçekleştirmeye bağlıdır." ifadelerini kullandı.

"Yandaş basını eleştirenler bana söz hakkı vermiyor"

Türkiye'de yasaklı ve ambargolu siyasetçilerin başında olduğunu belirten İnce, "Yandaş basını eleştirenler bana söz hakkı vermiyor. Halk TV'de bana iftira atıldı. Söz hakkımı kullanmama müsaade etmediler. Nerede tarafsız basın? Hepsi yalan." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın kurtarıcılardan kurtarılması gerektiğini belirten İnce, "Ey Babacan sen bu hükmet içinde değil miydin? Bu Hükümetin günahları Erdoğan'a başarı sana mı kalacak? Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Neden çıkıp itiraz etmedin? Neden imzaladın? Kemal Derviş'ten sonra sen de mi kurtarıcısın? Biz kişilere değil ilkelere bakarız" diye konuştu.

"Şu anki CHP Atatürk'ün partisi değil"

Cumhuriyet Halk Partisini Atatürk'ün kurduğunu ancak şu an ki partinin Atatürk'ün partisi olmadığını belirten İnce, "Bu partide Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına alamayanlar var. Birileri çıkıp ben Atatürk'ün askeri değilim, yoldaşıyım diyor. Sen kimsin Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ile mi savaştın? Sen onun yoldaşı, arkadaşı değilsin. Olsan olsan askeri olursun." dedi.

İnce ayrıca “Millet İttifakı kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyor.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir aday bulacaksınız. O aday seçimi kazanacak. Ama altısının emrinden çıkmayacak. Yani cumhurbaşkanı seçilecek bir kişi sonra altı genel başkanın emrine girecek. Buna inanan saftır. Böyle bir şey olmaz."