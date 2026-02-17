Haftada en az üç porsiyon... İnsülin değil hayvansal gıda: Tip 2 diyabetin şifası
Yoğurt kan şekeri dengesi için bulunmaz bir nimet.
Yoğurt kan şekeri dengesi için bulunmaz bir nimet.
Yoğurt kan şekeri üzerinde olumlu etkilere sahip bir gıda. Uzman görüşüne göre düzenli yoğurt tüketimi diyabet üzerinde kalıcı olumlu etkiler bırakabilir. Yoğurdun B vitaminleri ve magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller açısından zengin olması Tip 2 diyabete iyi gelmesini sağlıyor. İşte araştırma ve sonuçları...
FDA, düzenli olarak haftada en az 3 porsiyon yoğurt yemenin Tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini açıkladı. Karar, Danone'nin bu iddiayla yoğurt satma izni istemesi üzerine 5 yıllık incelemenin ardından geldi. Ancak beslenme uzmanlarının tepkisini çekti.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, yoğurt ürünlerinde 'Tip 2 diyabet riskini azaltma' etiketine izin verdi.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yoğurtla ilgili ilk kez nitelikli sağlık beyanı açıkladı. Federal kurum, 5 yıl süren inceleme ve değerlendirme sonucunda, yoğurdun Tip 2 diyabet riskini azaltabileceğine dair sınırlı beyanda bulunulabileceğine karar verdi. FDA, yetkili sağlık beyanı için gerekli olan 'önemli bilimsel uzlaşının' sıkı standartlarını karşılamamakla birlikte bilimsel kanıtlar tarafından desteklenen iddiaları, nitelikli sağlık beyanı olarak sınıflıyor.
Bu kategorideki açıklamaya göre sınırlı bilimsel kanıtların ışığında düzenli olarak haftada en az 2 tas (3 porsiyon) yoğurt yemek, ABD'de yaklaşık 38 milyon, dünya çapında yaklaşık 462 milyon kişiyi etkileyen Tip 2 diyabet hastalığı riskini azaltabilir.
FDA'nın porsiyon boyutu tavsiyesi, iddia edilen etkiyi elde etmek için gereken minimum miktarı gösteriyor. Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus bakteri veya probiyotikleriyle fermente edilmiş sütten yapılan yoğurt, kalsiyum, protein, B vitaminleri ve magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller açısından zengin.
FDA'nın açıklaması, yiyecek ve içecek şirketi Danone'nin Kuzey Amerika kolunun 2018 yılında verdiği dilekçeye yanıt olarak geldi. Dilekçede Tip 2 diyabetle ilgili nitelikli sağlık beyanının yoğurt etiketlerinde yer almasına izin verilmesi talep edildi. Bu talep üzerine FDA, yoğurt ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkiler hakkındaki mevcut araştırmaları inceledi.
CNN, Pittsburgh Üniversitesi'nin Sağlık ve Rehabilitasyon Bilimleri Okulu'nda eğitmen olan beslenme uzmanı Caroline Passerrello'nun görüşünü aldı. Danone'nin dilekçesini hakemli araştırmayla desteklediğini aktaran Passerrello, "Çalışmanın yürütülme şekli, Tip 2 diyabet ile yoğurt arasında nedensel ilişki bulunduğundan emin olamayacağımız, daha çok korelasyon olduğundan söz edebileceğimiz anlamına geliyor" dedi.
FDA, 2000'den beri diyet takviyeleri, 2002'den beri gıda için nitelikli sağlık beyanlarına izin veriyor, ancak bununla ilgili nadiren açıklama yapıyor. Son 10 yılda, yalnızca 10 gıdanın bu tür beyanlar eşliğinde satılmasına izin verildi; bunlar arasında kardiyovasküler hastalık riskini azaltan yüksek flavonollü kakao tozu ve kadınlarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları olasılığını azaltan bazı kızılcık ürünleri var.
CCN'in görüşünü aldığı beslenme uzmanı ve moleküler biyolog Dr. Marion Nestle, "nitelikli sağlık beyanlarının görünüşte gülünç olduğunu" söyledi. New York Üniversitesi Paulette Goddard Beslenme, Gıda Çalışmaları ve Halk Sağlığı Emeritus Profesörü Nestle, "Umut edebileceğimiz tek şey, yoğurdun en azından şekersiz olması, ancak şekersiz yoğurt bulmak gerçekten zor olduğundan, bu beyan, Tip 2 diyabetten kaçınmak isteyen insanlara, şekerli yoğurtların kendileri için iyi olduğunu anlatıyor" eleştirisini getirdi.
"FDA'nın araştırmalarla ilgili incelemesine göre yoğurttaki şeker miktarı sonuçlarda hiçbir değişiklik yaratmadı. Bu nedenle FDA'ya göre şeker sorun teşkil etmiyor" diyen Nestle, FDA tarafından belirtilen ifadelerin aynısını kullandığı müddetçe her türlü yoğurdun bu sınırlı beyanda bulunabileceğine dikkat çekti.
Oysa pek çok araştırma, ilave şekerin yüksek tüketimini, Tip 2 diyabet geliştirme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendiriyor.
Tip 2 diyabetin nedeninin çok etkenli olduğu gerçeğinin bu beyanla ilgili şüpheleri artırdığını belirten Nestle, "Kiloyu koruyan sağlıklı bir diyetin parçası olsa da, yoğurdun tek başına diyabetin önlenmesiyle nedensel olarak ilişkili olmasını beklemek, bir bütün olarak diyet bağlamında hiçbir anlam ifade etmiyor" dedi.
Emeritus profesör, bu bağlamda kişinin diyeti ile sağlık durumu için en iyi seçimleri yapmak amacıyla ürünlerin sağlık beyanlarını değerlendirirken "sağduyusunu kullanmasının kritik önem taşıdığını" sözlerine ekledi.
Önceki araştırmalar, ilave şeker alımının günde 25 gramdan daha azı veya yaklaşık 6 çay kaşığıyla sınırlandırılmasını önermişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23