Haftada en az üç porsiyon... İnsülin değil hayvansal gıda: Tip 2 diyabetin şifası

FDA, 2000'den beri diyet takviyeleri, 2002'den beri gıda için nitelikli sağlık beyanlarına izin veriyor, ancak bununla ilgili nadiren açıklama yapıyor. Son 10 yılda, yalnızca 10 gıdanın bu tür beyanlar eşliğinde satılmasına izin verildi; bunlar arasında kardiyovasküler hastalık riskini azaltan yüksek flavonollü kakao tozu ve kadınlarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları olasılığını azaltan bazı kızılcık ürünleri var.