  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ve beklenen haber geldi! İstanbul ve Ankara için pide fiyatı belli oldu
Ekonomi

Ve beklenen haber geldi! İstanbul ve Ankara için pide fiyatı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-26 11:01:00 - 2024-02-26 11:04:37
Ve beklenen haber geldi! İstanbul ve Ankara için pide fiyatı belli oldu

Mübarek ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruçla başlayacak. Ramazan ayının olmazsa olmazı pidenin fiyatı belli oldu. Bakın bu yıl pideyi kaç liradan alacağız!

Ramazan ayı için geri sayım başladı. 11 Mart Pazartesi günü ramazan ayının ilk gün orucu tutulacak. Ramazan öncesinde milyonlar pidenin kaç liradan satılacağını merak ediyordu. Merakla beklenen karar açıklandı.

İstanbul ve Ankara'da 250 gramlık ramazan pidesi 15 TL'den satılacak.

Ve beklenen haber geldi! İ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı konuyla ilgili açıklama yaptı. Balcı, "2023 yılında ekmeğin kg fiyatı 35.5 lira iken 2024 yılında ekmeğin ocak ayında kg fiyatı 40 lira. Ekmekteki artışın yüzde 14 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Bütün bunları değerlendirdiğimizde bakacak olursak 2002 yılında asgari ücret 184 TL iken 1 kg ekmek 1 liraymış. Yani 184 kg ekmek alıyorsunuz bu da 200 gram üzerinden 920 adet ekmek yapıyor.

2024 yılında asgari ücretin 17 bin TL olduğunu varsayacak olursak ekmek kg 40 TL olduğunda 425 kg ekmek alıyor. 2125 adet ekmek almış oluyoruz.2002 yılında 920 adet ekmek alınırken bugünkü asgari ücretle 2125 ekmek almış oluyoruz. Aradaki ekmek farkı 1205. Ekmek fiyatının makul olduğunu görmek mümkün.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pidede bizim giderimiz yüzde 100’ün üzerinde artış gösterirken bu sene pideye gelen fark yüzde 80 ile sınırlı kalmış oldu.

Ankara, Antalya’da 250 gram 15 TL olacak. İzmir ilimizde 300 gram 18 TL. İstanbul’un ilçelerinde 250 gram 15 TL’nin yanında, 330 gram 20 TL, 500 gram 30 TL vatandaşın talebine göre esnafımız üretebilir. Türkiye’nin hiçbir yerinde 60 TL’nin üzerinde olmayacak" dedi. 

26 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
26 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

İSLAM

26 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere Başbakanı Sunak'a ayrımcılık suçlaması
Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak'a ayrımcılık suçlaması

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, antisemitizm karşıtı açıklama yaparken, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'a yönelik Müslüman karşıtı (İ..
Güney bölgesinden çok sayıda yatırım üstüne yatırım: Türkiye'ye 15 milyon dolarlık ‘diş’ yatırımı kilit rolde!
Ekonomi

Güney bölgesinden çok sayıda yatırım üstüne yatırım: Türkiye'ye 15 milyon dolarlık ‘diş’ yatırımı kilit rolde!

Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkiler devam ederken 67'inci yıl dönümü önümüzdeki günlerde kutlanacak. Öte yandan Türkiye'..
Akıllı saat dikkat çekti! Xiaomi paylaşım yaptı: Smart Band 8 Pro! Herkes geri döndü dedi! Önemli gelişme
Teknoloji

Akıllı saat dikkat çekti! Xiaomi paylaşım yaptı: Smart Band 8 Pro! Herkes geri döndü dedi! Önemli gelişme

Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken yeni akıllı bilekliği Xiaomi Smart Band 8 Pro modelini tanıttı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23