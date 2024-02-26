Ve beklenen haber geldi! İstanbul ve Ankara için pide fiyatı belli oldu

Ramazan ayı için geri sayım başladı. 11 Mart Pazartesi günü ramazan ayının ilk gün orucu tutulacak. Ramazan öncesinde milyonlar pidenin kaç liradan satılacağını merak ediyordu. Merakla beklenen karar açıklandı.

İstanbul ve Ankara'da 250 gramlık ramazan pidesi 15 TL'den satılacak.

Ve beklenen haber geldi! İ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı konuyla ilgili açıklama yaptı. Balcı, "2023 yılında ekmeğin kg fiyatı 35.5 lira iken 2024 yılında ekmeğin ocak ayında kg fiyatı 40 lira. Ekmekteki artışın yüzde 14 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Bütün bunları değerlendirdiğimizde bakacak olursak 2002 yılında asgari ücret 184 TL iken 1 kg ekmek 1 liraymış. Yani 184 kg ekmek alıyorsunuz bu da 200 gram üzerinden 920 adet ekmek yapıyor.

2024 yılında asgari ücretin 17 bin TL olduğunu varsayacak olursak ekmek kg 40 TL olduğunda 425 kg ekmek alıyor. 2125 adet ekmek almış oluyoruz.2002 yılında 920 adet ekmek alınırken bugünkü asgari ücretle 2125 ekmek almış oluyoruz. Aradaki ekmek farkı 1205. Ekmek fiyatının makul olduğunu görmek mümkün.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pidede bizim giderimiz yüzde 100’ün üzerinde artış gösterirken bu sene pideye gelen fark yüzde 80 ile sınırlı kalmış oldu.

Ankara, Antalya’da 250 gram 15 TL olacak. İzmir ilimizde 300 gram 18 TL. İstanbul’un ilçelerinde 250 gram 15 TL’nin yanında, 330 gram 20 TL, 500 gram 30 TL vatandaşın talebine göre esnafımız üretebilir. Türkiye’nin hiçbir yerinde 60 TL’nin üzerinde olmayacak" dedi.