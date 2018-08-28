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Ve Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı: Forvet alacağız

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak 6-0 sona eren Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

28 Ağustos 2018 Salı 01:56
Ve Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı: Forvet alacağız
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak maç sonu açıklamalarda bulundu.
 
Albayrak taraftara forvet müjdesi verirken Modeste ile ilgili olarak; "Modeste transferi olmayacak. Galatasaray'ın riske girecek durumu yok. Transferden vazgeçtik.
 
Forvet alacağız. Belki de iki tane alacağız. Transfer bitmedi. Fatih Hoca'nın sürprizleri bitmez. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz." ifadelerini kullandı
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 01:56
  1. Abdurrahim Albayrak
  2. Galatasaray
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Alanyaspor
  5. Transfer

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