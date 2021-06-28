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Gündem

Vazife malulleri çözüm bekliyor

Malul Sayılmayan Gaziler, MHP Lideri Devleti Bahçeli’nin, “Üzerimize düşen sorumluluk tam ve eksiksiz yerine getirilecek, gazilerimize gecikmiş vefa borcumuzu bihakkın ödenecektir” sözünün ardından müjdeli haberi aylardır beklerken, benzer bir mağduriyet yaşayan binlerce Ordu ve Polis Vazife Malulü de yaşadıkları mağduriyetin Meclis tatile gitmeden çözülmesini bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 10:17:00 -
Vazife malulleri çözüm bekliyor

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Malul Sayılmayan Gaziler, MHP Lideri Devleti Bahçeli’nin, “Üzerimize düşen sorumluluk  tam ve eksiksiz yerine getirilecek, gazilerimize gecikmiş vefa borcumuzu bihakkın ödenecektir” sözünün ardından müjdeli haberi aylardır beklerken, benzer bir mağduriyet yaşayan binlerce Ordu ve Polis Vazife Malulü de yaşadıkları mağduriyetin Meclis tatile gitmeden çözülmesini bekliyor.

Meclis tatile girmeden!

2003 yılında denetim sırasında verilen askeri görevi ifa ederken yaralanan Uzman Çavuş Levent Çenesiz, Ordu ve Polis Vazife Malullerinin yaşadığı mağduriyeti gazetemiz Yeni Akit’e anlattı.

Levent Çenesiz, “Belden aşağısı tutmayan arkadaşlarımız var, kolunu, gözünü kaybeden arkadaşlarımız var ama bu arkadaşlarımızın gazi kartı bile yok. Bu tür sıkıntılarımızın Meclis tatile girmeden hallolmasını bekliyoruz” dedi.

Hakkımızı istiyoruz

Ayrıcalık değil, sadece haklarını istediklerini belirten Levent Çenesiz, şöyle devam etti: “2013 Temmuz ayında çıkarılan kanunla tüm harp ve vazife malullerine iş hakkı tanınmıştı ancak iş hakkının kullanımına ilişkin olarak 5434 Sayılı Kanun’un mülga 45’inci maddesi kapsamında olan ordu ve polis vazife malullerinin memur olarak atanmaları durumunda vazife malullüğü aylığı kesilmektedir. Bu sıkıntılarımızın aylardır çözülmesini bekliyoruz.”
Yeni Akit Gazetesi

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