Vazelin yüze sürülür mü?

azelin, popüler bir petrol jölesi markasının adıdır. Kolayca yayılabilen mineral ve balmumu karışımıdır. Vazelin 140 yılı aşkın süredir yaralar, yanıklar ve tahriş olmuş ciltler için iyileştirici bir merhem ve krem olarak kullanılmaktadır.

Vazelin yüz için kullanılır mı?

Petrol, vazelinin ana maddesidir. Gazyağı ve benzin gibi diğer petrol yan ürünlerine daha aşina olabilirsiniz. Tıpkı bu ürünler gibi, vazelin de kaygan ve ince bir kıvama sahiptir.

Ancak diğer petrol türlerinin aksine vazelinin cildinizde, yüzünüzde ve ellerinizde kullanımı güvenlidir. Bazıları için ise nemlendirici olarak da favoridir.

Vazelin, ham maddesi petrol olan yoğun bir kremdir. Yıllardır, birçok nedenle kullanılmıştır. İçeriğindeki bileşenlerin özellikle yara iyileştirme veya onarma gibi etkileri olduğundan, kabuk tutmuş yaralar dahil tüm yanık, kuru veya onarıma ihtiyacı olan ciltlerde kullanılmıştır.

Son yıllarda bazı fenomenlerin, vazelini yatarken tabaka halinde sürmesi, herkesi bu kremi tabaka şeklinde yüze sürmeye itti. Bu da herkeste aynı etkiye neden olmayan vazelinin bazı ciltlerde problem yaşanmasına neden oldu. Cildine tabaka halinde sürüp yatan ve sabah kalktığında yağı derinlemesine emmiş bir ciltle uyanan kişiler bunu düzenli olarak yaptı. Ancak uzmanlar, bu gibi uygulamaların, vazelinin yoğun kıvamı ve nedeniyle, ciltteki gözenekleri tıkayarak aşırı akne veya siyah noktaya neden olabileceğini belirtti. Bununla birlikte vazelini kullananların aşırı kuru cilde sahip olan kişiler olması gerekmektedir. Yağlı ciltlerde uzun süren sivilce problemlerine neden olabilir.

Kuru ciltler vazelini direk uygulamak yerine, yumurta veya bal gibi besinlerle karıştırarak az miktarda kullanmalıdır.