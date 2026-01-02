Vaz kelimesi TDK anlamı nedir, Vazgeçmek ne demek?

Dilimizde anlamı merak edilen sözcüklerden biri olan Vaz, köken olarak Arapça dilinden geçmiştir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde yer alan tanımına göre Vaz kelimesi, temel olarak “konulma” veya “konma” anlamlarını taşır. Tek başına kullanımı günlük dilde nadir olsa da, bu kelimeyi içeren birleşik fiillerin anlamını doğru kavramak için kök anlamını bilmek önemlidir. Kelimelerin köken ve anlamlarını bilmek, hem anlatım yeteneğimizi güçlendirir hem de okuduğumuz metinleri daha derinlemesine anlamamıza olanak sağlar.

Vaz Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı ve Kökeni

Vaz, Arapça kökenli bir kelime olup, TDK’ya göre anlamı “konulma” veya “konma” olarak geçer. Bu kök, dilimizde genellikle bir eylemin sonlandırılması veya bir durumun terk edilmesi gibi anlamları ifade eden birleşik fiillerin içinde yer alır. Özellikle "Vazgeçmek" fiilinde bu kök anlam, eylemin bırakılması veya bir şeyden feragat edilmesi fikrini destekler.

Vazgeçmek Ne Anlama Gelir ve Nasıl Kullanılır?

Vazgeçmek, Vaz kelimesinin dildeki en yaygın kullanım şeklidir ve sözlük anlamı itibarıyla "kendine ait olan bir şeyi artık istememek", "alışkanlık haline gelmiş bir eylemi artık yapmamak" veya "gerekli görülen bir durumdan uzaklaşmak" manalarına gelir. Bu fiil, bir hedeften, haktan, alışkanlıktan veya bir kişiden ayrılma durumunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "Sağlığını düşünerek sigara içme alışkanlığından vazgeçti" cümlesinde, alışılmış bir eylemin terk edilmesi anlamında kullanılmıştır. Bu kelime, iradi bir bırakma eylemini vurgular.