Vay uyanık Meral Akşener vay! Sen ne anasının gözüymüşsün be

Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylığa destek karşılığında mümkün olduğunca çok taviz koparmaya çalıştığına dikkat çeken Zafer Şahin, Akşener'in CHP liderinin önüne 4 şart koyduğunu ileri sürdü. Şahin, Milliyet gazetesindeki gündeme bomba gibi düşen yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialı vizyon belgesini açıklamasına saatler kala TV’ye çıkıp “Yavaş ve İmamoğlu’ndan birinin ismi masaya gelirse evet deriz” diyen Meral Akşener ne yapmaya çalışıyor? Sık sık tekrarladığı “Kazanacak aday” vurgusu ile Kılıçdaroğlu’na “Adaylıkta ısrarcı olursan masayı dağıtırım” mesajı mı veriyor?

İkinci sorunun cevabı ‘Hayır.’ Akşener’in masaya dağıtmaya niyeti de gücü de yok.

Birinci sorunun cevabı ise çok basit: Sadece siyaset yapıyor. Kılıçdaroğlu’ndan adaylığa destek karşılığında mümkün olduğunca çok taviz koparmaya çalışıyor.

Aslında kendince haklı sebepleri var Akşener’in. Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olduğu bir ittifakın İyi Parti’ye sandıkta zarar vermesinden endişe ediyor.

İyi Parti için en kötü senaryo muhalif seçmenin oylarının CHP’de toplanması ve milletvekili sayısında HDP’nin gerisinde kalmaları.

Bunu engellemek ve seçmene “Masada kontrol bizde” mesajı vermek için CHP liderinin önüne koydukları 4 şarttan bahsediliyor Ankara’da…

1- Ekonomi yönetimi İyi Parti’ye verilecek.

2- Akşener, Yürütmeden Sorumlu 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edilecek.

3- İçişleri Bakanlığı İyi Parti’ye bırakılacak.

4- Hükümet Sözcülüğü görevini İyi Partili bir isim üstlenecek.

Ve bütün bunlar aday ismi açıklanmadan kamuoyuna bir protokolle ilan edilecek.

Kılıçdaroğlu bu şartları kabul ederse Akşener’den de ortak adaylık için vize almış olacak. Tabii masanın diğer ortaklarının da gönlünü yapmak şartıyla."