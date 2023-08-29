Vay uyanık Akşener vay! Yeni taktiği ağızları açık bıraktı

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Meral Akşener'in kendini CHP’nin ‘boşalttığı’ iddia edilen alana konumlandırdığına dikkat çekti. İYİ Parti'nin, 'ittifaktan' ziyade ‘tek başına’ olmayı göze almasının sebeplerini irdeleyen Erkin, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Meral Akşener ilk olarak kendilerini ‘merkez sağ’dan ziyade CHP’nin ‘boşalttığı’ iddia edilen alana konumlandırıyor. Afyonkarahisar’daki konuşmanın son bölümüne dönelim: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e düşman olanlara, Cumhuriyet değerlerimizi hiçe sayanlara, demokrasimizle meselesi olanlara, Türk demekten korkanlara, Andımız’dan rahatsız olanlara, Anayasamızın, ilk 4 maddesiyle sorunu olanlara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milletiyle, birliğiyle, bütünlüğüyle ilgili, karın ağrısı olanlara, terörle ve bölücü unsurlarla ilişkisi olanlara, terörün gölgesinde ne gizli ne açık işbirlikleri hayal edenlere hayır diyoruz.”

Bu çizgi, CHP’nin 2010’dan yani Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önce oturduğu çizgi. ‘Milli siyaset’ vurgusu bu noktada öne çıkıyor ve önce ‘kaygılı kentli’yi kazanmanın amaç olduğunu bize anlatıyor. “Önce kent sonra kır” diyelim! Bu nedenden dolayı da ‘ittifaktan’ ziyade ‘tek başına’ olmayı göze alıyor İYİ Parti."



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