Vay arkadaş, hakikaten uçurumun köşesinden dönmüş memleket! Bu nasıl bir rezalet böyle

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Meral Akşener'in Fatih Altaylı'ya verdiği röportajı köşesine taşıdı. “Akşener'in Altaylı'ya anlattıklarını duyunca, dedim ki 'o yuvarlak masada her şey olmuş olabilir’…” ifadelerini kullanan Genç, “Vay arkadaş, hakikaten uçurumun köşesinden dönmüş memleket” tespitini yaptı. “Ne yuvarlak masaymış be! Birbirlerine giydirmeler, kazık atmalar, gizli protokoller” diyen Genç, şunları kaydetti:

“Akşener'in Altaylı'ya anlattıklarını duyunca, dedim ki 'o yuvarlak masada her şey olmuş olabilir'...

Akşener anlatıyor...

Son toplantıda masadakilerin tamamı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamış. Akşener reddetmiş. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu; "Meral Hanım imzalamıyorsa imzalamasın biz 5'imiz imzalayalım, çıkalım" demiş. Akşener de; "peki o zaman size başarılar diliyorum" diyerek çıkmış.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pazar günü iki belediye başkanı (Ekrem ve Mansur) Akşener'i ziyaret etmiş.

Akşener davet etmemiş, kendileri gelmek istemiş. Cumhurbaşkanı yardımcıları olmalarını öneren de Akşener değilmiş.

Sonrasında Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile otelde buluşmuşlar iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcılığını teyit etmişler hep beraber.

Akşener ikna olmuş, böylece 'kumar masası' zannettiği 'millet masası'na geri dönmüş?!

Ama bu mutlu son değilmiş. Masada bir şok daha yaşanmış.

CHP ve İP dışında iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağından masadakilerin haberi yokmuş

Bir daha kavga çıkmış. Karamollaoğlu; "n'oluyoruz?" demiş. Babacan; "böyle bir şey olamaz" demiş. Derken Davutoğlu devreye girmiş. Ve sonunda 'orta yol bulduk' deyip imzalamışlar protokolü.

Akşener bütün bunları da Altaylı'ya anlatıyor üstelik.

En son buluştuklarında (seçimden önce) masadan kalkıp geri dönmesi ile ilgili olarak; "Söz mü, bir daha yapmayacak mısınız?' diye sormuştu Altaylı. Akşener de; 'Söz, bi'daha yapmıycam" demişti.

Ha bir de 'masadan ben kalkmadım, masa kalktı' demişti Akşener. Masa değil, kendi kalkmış işte...

Vay arkadaş, hakikaten uçurumun köşesinden dönmüş memleket.

CHP ile İP anlaşıyor, masadakilerin haberi yok.

Bye Kemal gizli protokol ile Özdağ'a 3 bakanlık ve MİT'i veriyor, kimsenin haberi yok.

İmamoğlu değişim için 'CHP içi zoom toplantısı' yapıyor, Kılıçdaroğlu'nun haberi yok. (Maçası yemeyince de kendini İstanbul'a mühürlüyor, İstanbullu'nun yok!..)

Ne yuvarlak masaymış be! Birbirlerine giydirmeler, kazık atmalar, gizli protokoller.

Bir sabah kalktığımızda 'Zimbabwe'nin 'Ulusal Kabileler Partisi' Genel Başkanı Motombo Mokoko; "Kılıçdaroğlu bana da bir bakanlık teklif etti" derse şaşırmayız artık!..

"Nerden bulmuş, niye Mokoko?" diye sormayız bile.

Etmiştir!..”