Vatanı ABD tasmalı köpeklere bırakmadık

Fetullahçı teröristler tarafından gerçekleştirilen, ABD ve İsrail destekli 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Çanakkale’de elindeki derme çatma tüfeklerle, modern silahlarla donanmış ordulara meydan okuyan Türk milleti, 15 Temmuz’da da zapt edilemez imanlarıyla silahsız bir şekilde tankın, topun, uçağın ve hainlerin karşısına dikildi. Gelecek nesle arkalarında övünülecek şanlı bir direniş destanı bırakan Türk milleti; tarihi gecede tek bilek, tek yumruk olup zalimlerin tepesine bindi. İstiklali için göğsünü siper eden millet, vatanı için 251 şehit verdi, 2 bin 194 kişi yaralanarak gazi oldu.

Erdoğan’ın çağrısı plânlarını bozdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu vatan hainleri, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin iradesini esir almaya çalıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen Türk halkı, cesaretiyle, canı pahasına ülkesini işgal girişiminden korudu. Darbe olduğunu duyar duymaz evlerinden fırlayan kadın, çocuk, yaşlı ve her yaştan vatandaş, bedenlerini siper edip tankların ilerlemesine izin vermedi. Ömer Halisdemir, öleceğini bile bile darbeci Semih Terzi’yi alnının ortasından vururken, hiç düşünmeden sokağa çıkan Erol Olçok ve oğlu Abdullah ise “Köprüyü almamız lazım” sözleriyle cesaret verdi. 28 Şubat sürecinde zindanlarda ömür tüketen Halil Kantarcı, Çengelköy’ü müdafaa etmeye çalışırken şehit düştü. Tarlasını ateşe verip, darbecileri durdurmaya çalışan isimsiz kahramanların da olduğu gecede, Ankara Gölbaşı Özel Harekat, Emniyet Müdürlüğü, MİT, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi kritik noktalarda, tarihte görülmemiş bir direniş yaşandı.

Çamlı: 400 yıl geçse de bilincimiz daima diri olmalı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, FETÖ’nün bu toprakların gördüğü en hain örgüt olduğunu belirterek, “15 Temmuz’un üzerinden kaç yıl geçse de o günkü bilincimiz daima diri olmalı. Hem cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz hem de belediyelerimiz 15 Temmuz ruhunu muhafaza etmek için büyük çaba sarf ediyor. 4 değil, 400 sene de geçse hafızalarımızdan silinmeyecek bir direnişe şahit olduk. 15 Temmuz, Türkiye için önemli bir kırılma noktasıdır. CHP’nin içeriden beslediği, ABD’nin ise dışardan büyüttüğü Fetullahçılar o gece başarılı olsaydı; Beştepe’de bir Amerikan köpeği oturuyor olacaktı” ifadelerini kullandı. Darbenin siyasi ayağına da gönderme yapan AK Partili Çamlı, “FETÖ’ye ait kapatılan Zaman gazetesinin kapısında ağlayanlar, darbe yapılırken Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun evinde televizyon seyredenler siyasi ayaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, bu millet için asırlık beladır. Partinin yönetici kadrosunun silkelenmesi lazım” diye konuştu.

Çifci: O gece Anadolu ayağa kalktı

Siyaset Bilimci ve Araştırmacı yazar Ercan Çifci ise “15 Temmuz direnişi bir milattır. Üstüne ölü toprağı serpilmiş Anadolu’nun yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının miadıdır. 15 Temmuz’da Haçlı ordularını aratmayacak bir hainlikle ülkeyi kan gölüne çevirme hayali kuranlar bir anda karşılarında çelik gibi bir irade ile Anadolu insanını gördüler” dedi. FETÖ’cü alçakların milletin üstüne bomba yağdırdığını kaydeden Çifci, “FETÖ’cü yarasalar mağaralardan çıkmış; Anadolu insanının üstüne kurşun ve bomba yağdırmaya başlamışlardı. Acımasızdılar, ondan daha da ötesi körleşmişlerdi. Haçlı uzantılı darbeciler, en önemli şeyi gözden kaçırmışlardı; hakiki milleti ve onları ayağa kaldıracak olan saklı ‘Anadolu Ruhu’nu. Bu ruh; Kudüs, Şam, Bosna Hersek veyahut Kahire için de aynı atıyordu. 15 Temmuz sadece ülkemizde değil dost düşman bütün ülkelerde kırılma noktası meydana getirdi. Bugün Amerika’nın Ortadoğu’da verdiği kayıpların sebebi 15 Temmuz direnişidir. Fransa ve Almanya gibi ülkelerin Türkiye üzerinden yürüttükleri sömürü planları 15 Temmuz ile sekteye uğramıştır. Bize emanet bırakılan vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.