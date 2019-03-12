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Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na 'teröre destek' tepkisi

CHP'nin, HDP ile kolkola 31 Mart seçimlerine gittiğini hatırlatan bir vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sinirlendirdi. Vatandaşın tepkisi karşısında şaşıran Kılıçdaroğlu terör destek vermediklerini ileri sürdü.

12 Mart 2019 Salı 14:29
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na 'teröre destek' tepkisi

Bursa’da şehit ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir vatandaş, teröre destek vermekle suçladı.

Şehit ailesinin evinden ayrıldıktan sonra, kahvede kalabalığı gören Kılıçdaroğlu, içeri girip çay içti.

"Asla böyle bir şey yapmıyoruz"

Ayrıldığı sırada önüne geçen bir vatandaş, “HDP’yi destekliyor, teröre destek veriyorsunuz.” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Asla böyle bir şey yapmıyoruz.” diye karşılık verdi. Vatandaş da “Nasıl yapmıyorsunuz? Bursa’da mevcut üyelerinizin arasında HDP’liler var.” dedi.

"Kim destek veriyorsa Allah belasını versin"

Kılıçdaroğlu ise, “Şunu gayet rahat, net bir şekilde söyleyeyim; kim terör örgütüne destek veriyorsa Allah belasını versin. Kim bu iftiraları yapıyorsa Allah onun da belasını versin. Gayet açık ve net. Ben partimin genel başkanı olarak söylüyorum. Kim terör örgütlerine destek veriyorsa Allah belasını versin. Bakın biz bu Türkiye’nin geleceği için mücadele eden bir partiyiz. Vatanımıza, bayrağımıza herkese bağlıyız. Asla böyle bir şey yok.” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:29
  1. Bursa
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. HDP
  5. terör

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 12 dk önce
    Bu KeMal Yalandaroğlu, Şerefsiz Hain Alçak, Fetöş Gūlen, Gibi Kendine Lanet Etmiş. Yakında Tutar İnşallah. Hani Şu, Evlerine Ateşler Dūşsūn Diye Başlayan Varya. Onun Gibi.
  • HaticeHatice16 dk önce
    Yalandan kim olmus hersey ortada yasaniyor birde bela okuyor gercekten bu adamdan bu ulkeye zarar gelir

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