Vatandaştan CHP'li Başarır'a tokat! Twitter'da gündem oldu
Türk ordusuna hakaret eden CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sosyal medyadan da tepki yağdı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türk milletinin istikbalini korumak için kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) hedef alarak "satılmış ordu" şeklinde skandal bir ifadeye imza attı.
Ardından CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.
CHP Milletvekili Başarır'ın bu sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.
Vatandaşlar CHP'li vekile tepkilerini #satılmışCHP hashtagi ile gösterdi.
#satılmışCHP hashtagi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu.