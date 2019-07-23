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Vatandaşlara müjde! O ilimize doğalgaz geliyor

Hakkari'de devam eden doğalgaz çalışmalarında sona gelindi. İlde boru döşeme işlemleri tamamlanırken vanaların Eylül ayında açılacağı öğrenildi.

23 Temmuz 2019 Salı 20:10
Vatandaşlara müjde! O ilimize doğalgaz geliyor

Vatandaşlar, terörden temizlenen dağlar ve zorlu arazilerden geçirilen boru hattı sayesinde doğalgaza kavuşuyor.

Hakkari'nin doğalgaza kavuşması için hazırlanan proje kapsamında, 3 yıl önce başlatılan boru hattı döşeme işi tamamlandı.

BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonucu başlatılan proje, meyvelerini vermeye hazır.

Vanalar eylül ayında açılacak.

Hakkarililer, bu kış kömür çilesinden kurtularak evlerinde doğalgazla ısınmayı bekliyor.

3 bin rakımlı dağlar delindi

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nden başlatılan 204 kilometrelik hat, güvenlik güçlerinin mücadelesi sonucu terörden temizlenen 3 bin rakımlı dağlarda ve zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmaların ardından kente ulaştırıldı.

Altyapılar tamamlandı

Doğalgaz boru hattında son testlerin yapıldığı kentte, diğer taraftan da ekiplerce şehir merkezindeki bazı noktalarda hatlar kazılıyor, sistem kutuları yerleştiriliyor.

Altyapıları tamamlanan bazı mahallelere, eylül ayında doğalgaz verilmesi planlanıyor.

"Eylül ayında kullanacağız"

Vali İdris Akbıyık, doğalgaz projesinin kent için hayata geçirilen en önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

Van'ın Erçek istasyonundan Hakkari'ye kadar yaklaşık 204 kilometrelik doğalgaz boru hattının döşendiğini belirten Akbıyık, şu anda Berçelen ve Ördekli köyleri arasında testlerin yapıldığını bildirdi.

Akbıyık, şunları kaydetti:

"Herhangi bir mani olmadan çalışmalar devam ederse eylül ayında ya da kışa girmeden Hakkari'de konutlarımızda, iş yerlerimizde doğalgazı, daha temiz yakıtı kullanacağız. 2019 programında şehir içinde yaklaşık 16 kilometrelik bölüm yer alıyor. Bunun artırılması için ilgili firmayla görüşmeler yapıyoruz."

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 20:10
  1. Van
  2. doğalgaz fiyatları
  3. Hakkari doğalgaz

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