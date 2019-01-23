Vatandaşlara kritik uyarı! Bu geceden itibaren başlıyor

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Ege ve Akdeniz için çok önemli fırtına ve aşırı yağış uyarısında bulundu. Bu geceden itibaren rüzgarın fırtınaya döneceğini, fırtına hızının 70-80 kilometre seviyelerine çıkabileceğini söyledi. Lodos nedeniyle soba zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

Bünyamin Sürmeli, canlı yayında hava durumuyla ilgili gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

"Sel ve fırtına riski var"

"İkisinde de fırtına, ikisinde de sel riski var. Bugün için akşam saatlerinde özellikle Akdeniz'in batı kesimleri için uyarımız vardı. Su baskınları seviyesinde bir yağış olabilir.

Ama bu geceden itibaren rüzgar fırtınaya dönmeye başlıyor. Antalya Körfezi'nde açıkta rüzgarın hızı 70-80 kilometrelere, kıyıya geldiğimizde 50 kilometreler civarında hatta daha da üzerinde olabilecek. Muğla çevresinde de aynı şekilde. Muğla'nın güney ilçelerinde fırtına seviyesinde oradan Ege'ye çıktığımızda Orta Akdeniz'de fırtına seviyesinde kuvvetli rüzgar var.

Soba zehirlenmelerine dikkat

Lodos yönünden gelecek rüzgarların hatırladığımız bir kaç başlığı var. Bir, soba zehirlenmesi riski. Gece sıcaklıkları yükseltiyor, o nedenle bacaların çekmesini zorlaştırıyor. Duman çok rahatlıkla tahliye olamıyor. İkincisi, lodos bizde alçak basınç sistemleriyle geliyor. O da baş ağrıları yapıyor. Her yer üzerindeki basıncı azaltıyor, denizler üzerindeki basıncı da azaltıyor.

Vakum etkisi var, deniz yükseliyor, kuvvetli sağanak var, kuvvetli rüzgar var. Dolayısıyla Muğla, Antalya ve çevresinde sel riski çok yüksek. Özellikle yarın, cuma öğleden sonra ve cumartesiye uzayacak şekilde iki gün.

Bu sene Antalyalılar, Muğlalılar, Denizlililer hatırlayacaktır. Hep iki gün üst üste sel yapıyor. Yarın kıyı Ege boyunca, Çanakkale'den Muğla'ya kadar kuvvetli bir sistem geliyor.

"Tedbir almakta yarar var"

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla çevreleri içerisinde; Akdeniz'e kadar kıvrılacak Antalya'yı Burdur, Isparta'yı içine alacak. İki gün üst üste sel riski, iki gün üst üste fırtına riski var. Akdeniz'in yukarısına çıktığımızda Davraz'da Saklıkent'te kar iniyor, ancak şehir merkezinde sel riski söz konusu.

Fırtına özellikle Akdeniz'de Antalya'yı etkiliyor, Muğla'yı etkiliyor, Aydın'ı etkiliyor. Denize açılacak denizcilere de duyuruyoruz, kıyı şeridindeki işletmecilere de, işe gidecek vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Fırtına ve aşırı yağış var, herkesin tedbir almasında yarar var."