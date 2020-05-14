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Aktüel

Vatandaşlar kan bağışı için sıraya girdi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde vatandaşlar, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan ihtiyacı artan Türk Kızılayı’na destek olmak için sıraya girdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:12:49 -
Vatandaşlar kan bağışı için sıraya girdi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde vatandaşlar, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan ihtiyacı artan Türk Kızılayı’na destek olmak için sıraya girdi.


Türk Kızılayı, hayatın akışını değiştiren korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını ve ihtiyacın artığını duyurmuştu. Durum üzerine tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da vatandaşlar kan toplama stantlarına giderek kan bağışında bulunuyor. Bu kapsamda Kızılay Birecik Şubesi de kan toplamak için çalışma başlattı. Vatandaşlar, korona virüs günlerinde kan stoklarının artmasına destek olmak için sıraya girdi.


Kan bağışı için sıraya giren vatandaşlar, korona virüs salgını dolayısıyla artan kan ihtiyacına destek olmak için herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

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