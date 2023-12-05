Bu ilde oda fiyatı yüzde 252 arttı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte tatilseverlerin arama trendlerinde ilk sırayı termal oteller aldı. 2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatilinde artmaya başlayan termal otel doluluk oranları havaların soğumasıyla ve şifalı suların iyileştirici gücünü keşfetmek isteyenlerin ilgisiyle daha da arttı.

Termalde ilk tercih Afyon

Termal yeraltı kaynaklarıyla zengin Türkiye’de termal turizm noktasında tatilseverlere pek çok alternatif seçenek sunuluyor. Neredekal.com verilerine göre ise Kasım ayında sırasıyla en çok tercih edilen termal otel destinasyonları Afyon, Yalova ve Kızılcahamam oldu.

Termalde ilk tercih Afyon

Kasım ayında tatilseverler farklı rota ve tema tercihleriyle tatil aramaları yapmaya devam etti. Tatil aramalarında en çok aranan temalar: Termal oteller, bungalovlar, her şey dahil oteller ve Kasım ayı ortası itibariyle de kayak otelleri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerine göre %92.86 ile en çok fiyat artışını restoran ve otellerde görüldü. Kasım 2022’den Kasım 2023’e, gecelik oda fiyatlarında 1.258 TL’den 2.363 TL’ye bir artış olduğu gözlemlendi. Bu artışla, 2023 yılında 2022 yılına kıyasla yalnızca otellerin oda fiyatlarında %88’lik bir artış yaşandığı görüldü.

Tatilseverlerin yaz dönemi boyunca da tatil için en çok tercih ettiği Çanakkale ise Kasım ayında en çok oda fiyatı artışının yaşandığı il oldu. Çanakkale Oda Fiyatları %252 arttı. Çanakkale’nin ardından 2023 Kasım ayında oda fiyatı artışı en çok %144 İzmir ve %115 ile Ankara’da görüldü. Tatilseverlerin Kasım ayında en çok aradığı bölgeler ise sırasıyla Sapanca-Sakarya, Kapadokya-Nevşehir, Şile-İstanbul oldu.

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