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Aktüel

Vatandaşlar cuma namazı için Eyüpsultan’a koştu

Konora virüs salgını sebebiyle kısıtlamaların kaldırılmasının ardından bu hafta ikinci kez cuma namazı kılmak amacıyla vatandaşlar Eyüp Sultan Camii’ne koştular.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:42:41 -
Vatandaşlar cuma namazı için Eyüpsultan’a koştu

Konora virüs salgını sebebiyle kısıtlamaların kaldırılmasının ardından bu hafta ikinci kez cuma namazı kılmak amacıyla vatandaşlar Eyüp Sultan Camii’ne koştular.



Eyüp Sultan Camii Meydanı ve iç avlusu Eyüpsultan Belediyesi temizlik ekipleri tarafından namaz öncesi temizlenerek dezenfekte edildi. Yine belediye ekipleri tarafından Eyüp Sultan Camii Meydanı ve avlusuna, sosyal mesafeye uygun olarak tek kullanımlık seccadeler yerleştirildi.



Meydana girişte maske takmak zorunlu


Meydana girişlerde 4 ayrı noktada Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından alınan tedbirler devam ediyor. Meydan girişlerine vatandaşlar için el dezenfektanları konuldu, maskesi olmayanlara maske verildi. Ayrıca zabıta memurları tarafından vatandaşların ateşleri ölçüldü. İlçede ayrıca yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camiler ile uygun alanlarda da cuma namazı kılındı.


Eyüpsultan’da 70 farklı noktada cuma namazı kılındı


Eyüpsultan genelinde Cuma namazına uygun camiler ve alanlar önceden tespit edilerek gerekli düzenlemeler yapıldı. Buna göre 64 cami ile Çırçır Mahallesi Asım Yıldız Parkı, Bir Nefes Parkı Sosyal Tesisleri, Silahtarağa Pazar Yeri - Otopark, Barış Manço Parkı, Öz Alibeyköy Spor Tesisleri’nde de cuma namazı için saf tutuldu.

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