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Gündem Vatandaşlar ayaklandı! Kim bu eşkıyalar?
Gündem

Vatandaşlar ayaklandı! Kim bu eşkıyalar?

Başakşehir'de kim oldukları bilinmeyen bir grup, yabancı plakalı ve çakarlı araçla trafikte makas atıp drift yaptı. O anları sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlayan grubun yaptıklarını izleyen vatandaşlar adeta ayaklandı. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, insanların hayatlarını tehlikeye atan bu kişilerle ilgili en ağır cezaların verilmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 12:06:00 -

İstanbul Başakşehir'de henüz kim oldukları bilinmeyen bir grup, altlarındaki yabancı plakalı ve çakarlı araçlarla trafikte terör estirdi. Seyir halindeki trafikte drift yapıp makas atan grup, sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

Bir de sosyal medyadan paylaştılar

Çakarlar açık şekilde makas atan ve drift yapan kişiler o anları da sosyal medyadan paylaştı. Şahısların kim olduğu henüz bilinmezken video sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Vatandaşlar ayağa kalktı

Görüntüleri izleyen çok sayıda vatandaş adeta ayaklandı. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, insanların hayatını tehlikeye atan bu kişilerle ilgili en ağır cezaların verilmesini talep etti.

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Yorumlar

Ali

Bunu kim yapıyorsa HDP lidir Pkk dır anarşisttir İster babam olsun ister oğlum olsun isterse  her kimse Anarşisttir pkk dır

ALİ

YABANCI PLAKAMI?
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