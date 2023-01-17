Vatandaşlar ayaklandı! Kim bu eşkıyalar?

İstanbul Başakşehir'de henüz kim oldukları bilinmeyen bir grup, altlarındaki yabancı plakalı ve çakarlı araçlarla trafikte terör estirdi. Seyir halindeki trafikte drift yapıp makas atan grup, sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

Bir de sosyal medyadan paylaştılar

Çakarlar açık şekilde makas atan ve drift yapan kişiler o anları da sosyal medyadan paylaştı. Şahısların kim olduğu henüz bilinmezken video sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Vatandaşlar ayağa kalktı

Görüntüleri izleyen çok sayıda vatandaş adeta ayaklandı. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, insanların hayatını tehlikeye atan bu kişilerle ilgili en ağır cezaların verilmesini talep etti.