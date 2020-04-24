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Aktüel

Vatandaşın yaptığı kalp masajıyla kalp krizi geçiren şahıs hayata tutundu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde alışveriş için pazara gelen vatandaş, bir anda kalp krizi geçirerek oturduğu sandalyeden yere yığıldı.

2020-04-24 15:35:07 -
Vatandaşın yaptığı kalp masajıyla kalp krizi geçiren şahıs hayata tutundu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde alışveriş için pazara gelen vatandaş, bir anda kalp krizi geçirerek oturduğu sandalyeden yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşın kalp masajıyla kalp krizi geçiren şahıs hayata tutundu.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Ramazan ayı alışverişi yapmak için halk pazarına giden Hüseyin Ay, aniden fenalaştı. Oturduğu sandalyenin üzerinden yere yığılan Hüseyin Ay’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Çevrede bulunan bir vatandaşın kalp masajıyla Hüseyin Ay, geri döndürülerek hayata tutundu. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Hüseyin Ay, Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüseyin Ay’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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